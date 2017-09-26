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За $53 млн продан Lesedi la Rona, алмаз весом 1 109 карат

26.09.2017 16:35   881   0

Британский ювелир Лоуренс Графф приобрел самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona, весом 1 109 карат за $53 млн, что намного ниже прошлогодней оценки.

В июне 2016 года алмаз размером с теннисный мяч был выставлен на аукционе Sotheby's, и покупатели предложили $61 млн, тогда как глава обнаружившей его канадской компании Lucara Diamond Уильям Лэм рассчитывал выручить как минимум $70 млн.

Каждый карат Lesedi la Rona стоит $47,8 тыс., уступая как цветным, так и бесцветным алмазам, проданным в последнее время на торгах. В мае 2016 года алмаз Constellation (также принадлежавший Lucara) весом 813 карат был продан за $63 млн, или $77,5 тыс. за карат. В апреле текущего года редчайший розовый бриллиант Pink Star ушел с молотка за $71,2 млн ($1,2 млн за карат), установив новый рекорд цены на рынке драгоценных камней.

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Lucara Diamond одно время планировала даже распилить алмаз, чтобы продать его подороже.

По словам аналитиков, алмаз был слишком велик для сложившейся на рынке ситуации, и, чтобы камень был оценен по достоинству, "возможно, стоит подождать пару лет".

Алмаз Lesedi la Rona был найден в ноябре 2015 года на месторождении Karowe в Ботсване, принадлежащем канадской Lucara Diamond Corp. Название камня переводится с языка тсвана как "Наш свет".

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Lesedi la Rona сейчас является крупнейшим алмазом в мире. Он уступает только что добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan ("Куллинан"), который изначально имел вес свыше 3 106 карат, однако был расколот на множество частей.

Лоуренс Графф - основатель известной ювелирной компании Garff Diamonds. После покупки Lesedi la Rona он пообещал "работать днем и ночью, чтобы воздать должное этому удивительному дару матери природы". "Камень расскажет нам свою историю, сам определит, как его следует огранить", - добавил ювелир.

  • Источник:
  • Интерфакс
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