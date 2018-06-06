За что осудили экс-чиновника из МСХ Марата Мырзатаева?

Руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла рассказал, в чем уличили приговоренного к 3 годам тюрьмы экс-руководителя одного из управлений Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Марата Мырзатаева.

Как сообщил Шынгыс Кабдулла на пресс-конференции в Астане, по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт системной коррупции в отношении субъектов предпринимательства руководителем Управления экономики и бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета по водным ресурсам Мырзатаевым.

«Путем обмана и злоупотребления доверием Мырзатаев неоднократно требовал незаконное вознаграждение у руководства юридических лиц за ускоренную оплату выполненных работ по инвестиционным проектам в рамках исполнения обязательств по госзакупкам», - пояснил Шынгыс Кабдулла.

Спикер также проинформировал, что полученные денежные средства на общую сумму порядка 4 млн тенге Мырзатаев тратил на свои личные нужды.

По словам руководителя департамента Нацбюро, это лишь «малая толика», которую успели зафиксировать в Нацбюро.

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«Он работал не один - в сговоре с главным экспертом Управления аудита госзакупок Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Мелдебековым. Мелдебековым было получено, мы зафиксировали несколько сумм вознаграждения, порядка 1,3 млн тенге с директора одного ТОО в Западно-Казахстанской области за признание победителем в конкурсе госзакупок по объектному строительству водопроводных сетей Нура-Мамыр в Актюбинской области», - добавил Шынгыс Кабдулла.

По словам представителя АДГСПК, Мырзатаев вместо осуществления контроля за деятельностью подведомственных организаций, осуществлял с них поборы за положительное рассмотрение бюджетных заявок принятия баланса и других проверочных мероприятий.

Напомним, Марат Мырзатаев был задержан 10 октября 2017 года по подозрению в коррупции.

28 апреля судом района Есиль города Астаны он приговорен к 3 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Фото: Avto.goodfon.ru