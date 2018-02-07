Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

За коррумпированных подчиненных будут нести ответственность руководители госорганов Астаны

07.02.2018 15:40   1422   0

Руководители госорганов Астаны будут в ответе за подчиненных, уличенных в коррупции. О повышении персональной ответственности первых руководителей сообщили на презентации проекта «Астана – адалдық алаңы» в акимате столицы, сообщает пресс-служба АДГСПК РК.

«В ежеквартальную оценку первых руководителей акимата города Астаны будут включены критерии, оценивающую работу, проводимую руководителями по профилактике коррупции» - заявила руководитель проектного офиса Жазира Жылкышиева.

 По ее словам, существовавшая ранее практика, при которой к ответственности привлекали лишь самого исполнителя, уйдет в прошлое. Впредь рассмотрение ответственности будет проводиться вплоть до первых руководителей государственных органов.

Проектной группой будут разрабатываться дополнительные критерии оценки деятельности первых руководителей государственных органов. Данные критерии будут способствовать повышению личной заинтересованности руководителей в улучшении морально-психологического климата в коллективе, равномерном распределении обязанностей, премировании сотрудников, распределении бюджетных средств и т.д.

Ученые Казахстана написали открытое письмо Нурсултану Назарбаеву...
Ученые Казахстана в открытом письме попросили Назарбаева создать независимую комиссию из числа депутатов Парламента, не аффилированных с Министерством...

Какими последствиями для Казахстана чреват закон о запрете религиозной одежды

Напомним, сегодня председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким города Астаны Асет Исекешев подписали устав проекта «Астана – адалдық алаңы». 

  • Источник:
  • пресс-служба АДГСПК РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    348

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    196

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    200

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    105

Цифра дня
25 879
тенге
составила величина прожиточного минимума в январе
Цитата дня
За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться, потому что знать достоверно, стопроцентно о том, какой диагноз, какое лечение никогда не представляется возможным. Практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок.
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное