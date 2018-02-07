За коррумпированных подчиненных будут нести ответственность руководители госорганов Астаны

Руководители госорганов Астаны будут в ответе за подчиненных, уличенных в коррупции. О повышении персональной ответственности первых руководителей сообщили на презентации проекта «Астана – адалдық алаңы» в акимате столицы, сообщает пресс-служба АДГСПК РК.

«В ежеквартальную оценку первых руководителей акимата города Астаны будут включены критерии, оценивающую работу, проводимую руководителями по профилактике коррупции» - заявила руководитель проектного офиса Жазира Жылкышиева.

По ее словам, существовавшая ранее практика, при которой к ответственности привлекали лишь самого исполнителя, уйдет в прошлое. Впредь рассмотрение ответственности будет проводиться вплоть до первых руководителей государственных органов.

Проектной группой будут разрабатываться дополнительные критерии оценки деятельности первых руководителей государственных органов. Данные критерии будут способствовать повышению личной заинтересованности руководителей в улучшении морально-психологического климата в коллективе, равномерном распределении обязанностей, премировании сотрудников, распределении бюджетных средств и т.д.

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Напомним, сегодня председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким города Астаны Асет Исекешев подписали устав проекта «Астана – адалдық алаңы».