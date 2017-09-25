За прошедший год 80% казахстанцев не давали взятки

Результаты опроса Казахстанского института стратегических иследований озвучил Заместитель Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на встрече с представителями Республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа-центр» 23 сентября текущего года.

Алик Шпекбаев обратил внимание присутствующих на то, что комплекс принимаемых мер, таких как: обеспечение верховенства Закона, усиление транспарентности и подотчетности государства путем запуска портала «Открытое Правительство», перевод государственных услуг в электронный формат, а также формирование профессионального государственного аппарата, позволил значительно снизить уровень бытовой коррупции.

Об этом свидетельствуют результаты зарубежных измерений и самые актуальные национальные исследования. Так, по результатам Барометра мировой коррупции Транспаренси Интернешнл за последние три года в треть снизилась доля граждан, дававших взятки, а также в 4 раза выросла доля граждан, готовых активно противодействовать коррупции.

По итогам опроса, опубликованного Казахстанским институтом стратегических иследований при Президенте РК, 80% респондентов отмечают, что им за последний год не приходилось давать взяток.

По словам спикера Агентства, внедрение институтов общественного контроля, а также проводимые совместно с республиканским общественным объединением «Первый антикоррупционным медиа-центр» и другими общественными организациями мероприятия положительным образом складываются на состоянии коррупции в целом. Введенный в СпецЦОНах страны институт общественного омбудсмена позволил более чем 700 гражданам получить бесплатные качественные консультации по вопросам государственных услуг.

Следует отметить, что указанное общественное объединение включает в себя порядка 70 активистов со всех регионов страны, которые вносят свой весомый вклад в противодействие коррупции.

Продолжая выступление, Алик Шпекбаев поблагодарил участников встречи за активную гражданскую позицию и подчеркнул, что вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики является залогом ее успешности.

Заместитель председателя Агенства особо отметил достижения объединения в области повышения эффективности деятельности госорганизаций, в частности Специализированного центра обслуживания населения и Департамента государственных доходов города Астаны, которые в кратчайшие сроки стали образцом прозрачных и открытых бизнес-процессов, а также клиентоориентированности.

Председатель республиканского общественного объединения Толеген Байгулов, в свою очередь, поблагодарил руководство Агентства за оказываемую поддержку, а также за готовность принимать объективную критику и находить скорейшие пути решения проблем.

По итогам встречи, участниками принято решение о запуске проекта «Астана – адалдық алаңы», который нацелен на становление столицы, как города, свободного от коррупции.

Ожидается, что будет принят комплекс мер для повышения эффективности деятельности и минимизации коррупционных рисков по отношению к другим социально значимым объектам города, с распространением данного опыта и в других регионах страны.

Участники встречи также обсудили перспективы укрепления сотрудничества Агентства с представителями гражданского общества и дальнейшую реализацию антикоррупционных проектов.