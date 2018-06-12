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За самозахват территории парка в Алматы власти оштрафовали застройщика на 40 МРП

12.06.2018 19:55   1102   0

Проверка строительства в парке на Тимирязева – Шашкина в Алматы выявила самовольный захват земельного участка, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

11 июня в соцсети Facebook пользователь Павел Александров опубликовал следующую информацию: «Похоже, что в парке на Тимирязева-Шашкина происходит самозахват земли. Как сказал охранник, на территории стоянки собираются строить гостиницу и переносят забор метров на 5 в сторону парка, занимая достаточно большой кусок земли, на которой много крепких деревьев. Конец им, я думаю».

Как сообщили в акимате, 12 июня сотрудники Экологической инспекции ГРПП «Медеу» выехали для проведения проверки информации по самовольному захвату земельного участка территории парка, который называется «Дружба».

«В ходе осмотра выяснилось, что собственником участка осуществлен самовольный захват территории парка «Дружбы» площадью 2,5 соток. Сотрудниками природоохранной полиции МПС и экологической инспекции проведены разъяснительные беседы с нарушителем и наложен административный штраф в размере 40 МРП (96 200 тенге)», - говорится в сообщении акимата.

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В настоящее время ведутся работы по демонтажу заборов с захваченной территории.

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