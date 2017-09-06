За уклонение от армии казахстанцев будут лишать свободы и штрафовать

Сегодня начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил РК Муслим Даиров на пресс-сконференции СЦК рассказал об ответственности, предусмотренной за уклонение от службы в армии.

«К сожалению, у нас есть такие, кто до 27 лет избегают (воинской службы — ред.). Предусмотрены меры административного наказания, а если злостный (нарушитель — ред.), который обязан призваться, в Уголовном кодексе предусмотрена статья. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом свыше 2 миллионов тенге, исправительными работами, ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок», - цитирует Sputnik Казахстан Муслима Даирова.

Как стало известно, за уклонение от службы могут лишить свободы на три года.

Напомним, осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Казахстане 2 сентября. Этой осенью в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования республики планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999-1990 годов рождения.

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«Благодаря заботе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Нурсултана Назарбаева созданы компактные, мобильные и боеготовые вооруженные силы, основу которых составляют, личный состав, демонстрирующий высокую боевую выучку. Подтверждением заботы является увеличение в текущем году денежного довольствия на 25 %. На следующий год – обеспечение жильем всех военнослужащих независимо от срока выслуги и воинского звания», - рассказал Муслим Даиров.

Стоит отметить, что в настоящее время казахстанская армия комплектуется смешанным способом, как по призыву, так и по контракту.