За время работы телефона доверия на номер «111» поступило около 2 млн звонков

Сегодня в Астане, в Службе центральных коммуникаций, состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам деятельности Национального телефона доверия (экстренной службы 111) Уполномоченного по правам ребенка в РК.

Напомним, в РК организован «телефон доверия» для детей, пострадавших от насилия или жестокого обращения, или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Круглосуточно по телефону «111» можно получить информационную, консультационную, психологическую, юридическую помощь или сообщить о фактах нарушения прав ребенка.

Как отмечает депутат мажилиса парламента РК, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, сейчас созданы все условия, чтобы дети могли обращаться в любое время днем и ночью по волнующим их вопросам.

За время работы телефона доверия с ноября 2016 года, на номер «111» поступило около 2 млн звонков (за 8 месяцев – 2017 года – 1 млн 376 тыс. звонков), была оказана экстренная помощь более 5 тыс. детям и молодежи, в том числе по 1737 обращениям- психологическая помощь, по 473 – юридическая помощь.

Из числа обратившихся на телефон доверия: дети до 18 лет – 1756, молодежь в возрасте до 29 лет – 901, от 30 лет и выше – 2 494.

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Предотвращено 103 случая суицида; 42 случая жестокого обращения с детьми; 7 детям, подвергнувшихся сексуальному насилию со стороны взрослых, оказана психологическая поддержка.

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН, Kursiv.kz