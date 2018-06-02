Заболевания менингитом могут участиться в ближайшие годы

Эксперты Комитета охраны общественного здоровья рассказали о возможном подъеме уровня заболеваемости менингококковой инфекцией в Казахстане в ближайшие годы.

«Для менингококковой инфекции характерна цикличность подъема заболеваемости каждые 3-5 лет, что подтверждается анализом заболеваемости данной инфекцией за последние 10 лет. Последний рост заболеваемости отмечался в 2015 году, когда число заболевших достигло 424 случая, с последующим спадом заболеваемости до 62-х в 2017 году», - сообщили в пресс-службе комитета.

Также, в ведомстве рассказали, что с начала года в республике зарегистрировано 53 случая заболевания менингококковой инфекцией. В Астане - 4 подтвержденных случая.