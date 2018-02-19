Зачем школьникам изучать основы бизнеса?

Основы бизнеса – как школьный предмет в скором времени появится во всех казахстанских школах. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Эльдар Жумагазиев. О том, как создавался первый в Казахстане школьный учебник по бизнесу в интервью «Къ» рассказал один из его авторов – медиатор и бизнес-тренер Серик Щеглов.

По его словам, у НПП «Атамекен» давно появилась идея внедрить предмет по основам предпринимательства и бизнеса, они года четыре предлагали МОНу разработать соответствующую программу обучения. Но не было подходящих ресурсов – не хватало специалистов.

«В прошлом году мы, три бизнес-тренера, работали с «Атамекеном» по программе «Bastau бизнес» (программа для повышения бизнес-активности сельчан – ред. Къ) и разрабатывали обучающую программу для жителей села. Увидев плоды нашей работы, Палата предложила нам принять участие в разработке обучающей программы для детей», - рассказал Серик Щеглов.

Серик Щеглов, Ермек Дюйсенханов, Асемгуль Сейтенова в своей программе заложили базу знаний о предпринимательстве и бизнесе, для того, чтобы любой выпускник сумел создать и вести своё дело.

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«Мы поставили перед собой четыре задачи. Первое - хотели создать такую программу, которая была бы понятна подросткам. 10-11-й класс – уже не дети, но ещё не взрослые. Мы адаптировали материал для того, чтобы они его понимали. Второе – материал должен ставить практические задачи и давать практические навыки. Учебник только на треть состоит из академических данных. Всё остальное – упражнения, тренинги, то есть практика.

Третье – бизнес-обучение детей должно быть ориентировано на реалии казахстанского рынка. Мы ставим примеры реальных казахстанских компаний, добившихся успехов. Четвёртое – геймификация. Здесь мы столкнулись с определёнными проблемами, потому что в Казахстане нет квалифицированных гемификаторов. Нам самим пришлось стать ими. Мы придумывали новые игры, апгрейдили существующие», - говорит г-н Щеглов.

Над программой работали группы психологов, филологов, методологов, юристов, экономистов. Как говорит Серик Щеглов, самые лучшие специалисты Казахстана прорабатывали каждую строчку программы. Было создано два варианта – первый принадлежит специалистам Назарбаев интеллектуальной школы, второй разрабатывали сами бизнес-тренеры. МОН одобрил второй вариант, и тренеры приступили к следующей части работы – написанию учебника.

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«В Казахстане нет преподавателей по предпринимательству. Поэтому в процессе написания учебника мы учились и психологии, и педагогике, и ещё много чему. Уже тогда мы задались вопросом о том, кто будет преподавать по новому учебнику и разработали специальную методичку для учителей. Мы будем обучать желающих учителей, чтобы они не были говорящей головой, а работали как преподаватель-тренер. Чтобы ребёнок мог выбрать и решить, кем он хочет стать. Всё это делается для завтрашнего поколения», - отметил спикер.

Авторы создали учебно-методический комплекс, в который входит бумажный учебник для школьников, методичка для учителей и электронный портал со всем полезным контентом. Планируется формирование онлайн-платформы, где учителя и ученики могут скачать обновления учебника.