Задержан руководитель тушения пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

Следственный комитет России предъявил обвинение в халатности первому руководителю тушения пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Бурсин "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". Следователи считают, что он действовал в нарушение требований закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в результате чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди, в том числе дети.

Один из потерпевших, Игорь Востриков, в субботу разместил на своей странице в социальной сети информацию, что 8 июля в Центральном суде Кемерова пройдет "заседание по Бурсину". Подтвердить эту информацию в суде пока не удалось.

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