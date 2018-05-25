Задержанный олигарх Еркын Амирханов проиграл свое дело в суде

Стало известно, что до ареста миллионер Еркын Амирханов судился из-за должности с партнерами из ЦАТЭК в Павлодаре и проиграл дело, передает собственный корреспондент Kursiv.kz.

Решение суда Амирханов не услышал, не явившись по известным сегодня причинам. Оглашение состоялось 14 мая, к тому времени ответчик уже находился под арестом. В открытом доступе в базе Верховного суда информация по данном уделу появилась 23 мая.

Что произошло?

АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» («ЦАТЭК») обратилась в специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области с иском к акционерному обществу «Каустик», председателю совета директоров химического предприятия Еркыну Амирханову, а также к членам совета Ерлану Орымбекову и Зауреш Жаппасовой.

Как следует из материалов судебного дела (размещенных в открытом доступе базы Верховного суда - "Къ"), АО «ЦАТЭК», владеющая 60% голосующих акций «Каустика» (остальные 40% принадлежат НАК «Казатомпром»), в январе текущего года направило на предприятие письмо-требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В послании были озвучены вопросы, в том числе, о прекращении полномочий Еркына Амирханова и Зауреш Жаппасовой, а также об избрании новых членов совета директоров АО «Каустик».

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Однако опальный руководитель и его команда на заочном заседании большинство голосов отдали за то, чтобы решение о проведении собрания не принимать.

Головная компания подала иск. И доказала, что действия совета директоров предприятия противоречат и корпоративным правилам и канонам казахстанского законодательства.

Суд поддержал довод об отсутствии реальных причин у руководителей завода отказывать своему крупному акционеру в организации собрания. А также согласился с тем, что совет директоров «Каустика» нарушил формальные процедуры, прописанные в Положении и Уставе предприятия.

В итоге, исковое заявление АО «ЦАТЭК» было удовлетворено. Также признали недействительным и отменено решение совета директоров акционерного общества «Каустик» от 13 февраля 2018 года. К тому же, суд обязал созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Каустик» с ранее озвученной повесткой.

«На решение в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения, могут быть поданы апелляционная жалоба, апелляционное ходатайство прокурором в судебную коллегию по гражданским делам Павлодарского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области», – зачитала резолютивную часть судья Юлия Ибрагимова.

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«Не участвующие лица» – это ответчики и их представители, которые не явились на оглашение, хотя дата (14 мая) подбиралась тщательно ввиду того, что участники разбирательства иногородние.

Почему не смог лично присутствовать сам Еркын Амирханов, стало известно на днях.

Напомним, информация об аресте олигарха, который несколько лет подряд входил в рейтинг 50 богатейших людей Казахстана, появилась 23 мая. Еркын Амирханов подозревается в коммерческом подкупе.

Справка:

Еркын Амирханов владеет более 30% акций АО «ЦАТЭК». При этом он с прошлого года поэтапно был выведен из состава директоров и лишен должностей в АО «ЦАТЭК», «ЦАЭК», «ЭксимБанка», АО «Севказэнерго», АО «Павлодарэнерго», «Акмолинской РЭК». Павлодарское предприятие по выпуску хлор-щелочной продукции «Каустик» до последнего оставалось официальным местом работы миллионера.