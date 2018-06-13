Загипа Балиева о своей отставке: «Для меня это был колоссальный опыт»

Загипа Балиева прокомментировала свою отставку с должности уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

На своей странице в Facebook Загипа Балиева поздравила Сауле Айтпаеву с назначением и выразила благодарность Нурсултану Назарбаеву.

«Друзья мои, сегодня на посту уполномоченного по правам ребенка меня сменила Сауле Айтпаева.

Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая на сколько это сложная и важная работа.

Я хотела бы поблагодарить главу государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.

Благодарю и вас, мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня 2018 года Загипа Балиева лишилась должности уполномоченного по правам ребенка. На этом посту ее сменила Сауле Айтпаева.

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