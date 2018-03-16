Загипа Балиева постарается участвовать в медэкспертизе состояния ребенка из ЮКО

Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева напишет заявление следователю с просьбой допустить ее к участию в медицинской экспертизе семилетнего мальчика из поселка Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

«Я могу написать (прошение о допуске к участию в медицинской экспертизе ребенка из Южно-Казахстанской области), и я это сделаю, но другое дело допустят меня или нет, потому что есть требования к экспертам. Это должны быть профессионалы. Вы же понимаете. Я могу присутствовать, я могу смотреть как проводят манипуляции, но я могу чего-то и не знать. Но я сегодня же напишу это заявление следствию, что я прошу допустить меня вместе с другими независимыми, чтобы присутствовать там и смотреть», - сказала уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на пресс-конференции 16 марта.

«Предварительно тогда пойду к врачам и скажу: покажите куда мне смотреть и что делать. Она (экспертиза) в любом случае состоится, потому что уже следователь ее назначил… Экспертиза уже назначена, следователь уже здесь. Он уже работает с государственными органами. Он поставил вопросы и сейчас собирают специалистов, но я туда не касаюсь. Вы поймите, что я к следствию не имею никакого отношения», - добавила она.

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З. Балиева вновь отметила, что медицинская экспертиза с участием всех сторон нужна для того, чтобы потом какая-то сторона не заявила о своем несогласии с ее результатами.

«Чтобы не получилось, что другой адвокат опять будет инициировать повторную независимую экспертизу», - уточнила она.

Ранее З. Балиева сообщала, что семилетний мальчик из ЮКО пойдет на экспертизу в Астане уже после обеда.