Загипа Балиева предложила уровнять имущественные права детей

Уровнять имущественные права детей предложила уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева сегодня в кулуарах конференции: «Правосудие для детей: результат, инновации и дальнейшее развитие».

Загипа Балиева предложила уровнять имущественые права всех детей, независимо от того, рождены они в браке или нет.

«Мы сейчас изучаем этот вопрос, потому что моя обязанность защищать всех детей. У нас нет такого, что только этих ( рожденных в браке-«Къ»)», - сказала изданию уполномоченный по правам ребенка.