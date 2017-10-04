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Жамбылские предприятия задолжали рабочим почти 100 млн тенге

04.10.2017 13:48   1150   0

В инспекции труда акимата Жамбылской области рассказали о мерах по соблюдению прав и обязанностей работников в трудовых коллективах региона.

Как отметил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Сергали Айдапкелов, Трудовой кодекс и Закон о занятости населения РК ставят перед работодателями ряд обязательств в области занятости.

«Согласно ряду статей в Трудовом кодексе работодатель представляет в уполномоченный орган по вопросам занятости сведения об освободившихся вакансиях. В случае неисполнения работодатель привлекается к административной ответственности. Для контроля за исполнением прав и обязанностей работников в трудовых коллективах проводится ежеквартальный мониторинг ста наиболее крупных предприятий, проверяется соблюдение трудовых отношений, безопасности и охраны труда. Анализируется динамика выполнения трудовых прав и ситуаций на предприятиях», - отметил в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Сергали Айдапкелов.

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Так, по его словам, с начала 2017 года на восьми предприятиях была выявлена задолженность перед 922 работниками на сумму 99,035 млн тенге.

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Он также сообщил, что руководителям данных предприятий были выданы предписания, обязательные для исполнения.

«Государственными инспекторами труда проверено 125 предприятий и учреждений, в результате принятых мер работодателям выдано 59 предписаний по их устранению», - пояснил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области.

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Спикер также отметил, что управление оказывает поддержку и помощь вновь созданным предприятиям.

«При запуске производства товариществами «Еврохим-Удобрение» и ТОО «TalasInvestmentcompany» была оказана практическая помощь в области охраны труда и трудовых отношений. Сейчас на предприятиях система управления охраной труда и промышленной безопасности соответствуют требованиям законодательства», - рассказал Сергали Айдапкелов.

Одним из ключевых вопросов в области безопасности и охраны труда, по словам спикера, являются основные показатели предотвращения несчастных случаев на производстве.

Он подчеркнул, что для предотвращения несчастных случаев, необходимо проводить аттестацию производственных объектов по условиям труда, организовать обучение и проверку знаний по безопасности и охране труда руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечение безопасного труда, в организациях создать производственные советы по безопасности и охране труда.

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«ТК РК предусматривает обязательную, раз в 5 лет, аттестацию производственных объектов по условиям труда и раз в 3 года проверку знаний ответственных лиц, отвечающих за безопасность и гигиену труда», - заметил Сергали Айдапкелов.

Так, по его информации, с начала 2017 года в Жамбылской области было аттестовано по условиям труда 717 рабочих мест в 13 организациях.

«Это 69% больше, чем в 2016 году. Кроме того, было проверено знание 441 лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях», - резюмировал Сергали Айдапкелов.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
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Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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