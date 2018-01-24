Замдиректор Атырауского филиала Казгидромет получил условный срок за хищения

Заместитель директора Атырауского филиала РГП «Казгидромет» Амиров А. приговорен к двум годам условно за хищения бюджетных средств, выделенных на экологический мониторинг.

«По факту хищения вверенных бюджетных средств в крупном размере Службой экономических расследований ДГД по Атырауской области было зарегистрировано досудебное расследование по ст.189 ч.3 п.1 УК РК в отношении заместителя директора Атырауского филиала РГП «Казгидромет» Амирова А. по факту хищения вверенных бюджетных средств в крупном размере, выделенных на проведение экологического мониторинга за 2017 год», - сообщили в Управлении профилактической работы и контроля СЭР ДГД по Атырауской области.

Вина подозреваемого доказана. Причиненный материальный ущерб в размере 4 463 110 тенге возмещен полностью.

Суд признал замдиректора Атырауского филиала РГП «Казгидромет» Амирова А. виновным, ему было назначено наказание в виде 2 лет условно.