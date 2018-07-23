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Зампред АДГСПК намерен лично разоблачать посреднические схемы на ж/д вокзалах

23.07.2018 18:43   2298   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов намерен лично поучаствовать в разоблачении посреднических схем при реализации билетов на железнодорожные рейсы в летний период.

В понедельник, 23 июля в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции прошло совещание, посвященное проблеме существования на железнодорожных вокзалах схем, при которых билеты покупаются при помощи посредников с большой надбавкой при отсутствии этих билетов в кассах. При этом заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов заявил, что такие схемы выявлены во всех регионах страны.

Представители АО «Пассажирские перевозки» в ответ пояснили, что ажиотаж создается искусственно, за счет массовой скупки в кассах билетов на летний сезон по самым популярным направлениям. При этом контролировать отпуск билетов в подавляющем большинстве касс национальный перевозчик не в состоянии, поскольку из 4,5 тыс ж/д касс в стране ему принадлежат только 208 из них, остальные являются частными.

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Также существует проблема бронирования билетов со стороны государственных органов, ежесуточная норма этого бронирования составляет 1,5 тыс билетов, при этом 80% брони госорганы не выбирают.

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«Нам нужно в «ручной режим» перейти, и все эти вопросы регулировать. И наш выезд рна места давайте запланируем: заранее я сам пойду - билеты попробую купить себе, посмотрим. Я выйду специально на кассу, если там ответят, что билетов нет, сниму на фото. Пойду у посредников куплю билет. Может, мне даже кассир подскажет, у кого купить. Давайте в практическую плоскость работу переведем», - сказал Бектенов, подводя итоги совещания.

При этом он признал, что после того, как перед совещанием сотрудники АДГСПК и их общественные помощники подняли шум со съемками покупки билетов через посредников на вокзалах, в этой сфере наступит некоторое «затишье» со стороны участников незаконных схем по оформлению билетов.

«Сейчас волна уляжется, конечно, эту работу наскоком не решишь, это надо постоянно делать. Может, в каждом поезде должен ездить ваш представитель и проверять все. Но завтра и с ним «договорятся», - обратился зампред агекнтства к представителям компании «Пассажирские перевозки».

Фото: News.ivest.kz

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