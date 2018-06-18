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Заплыв Алматы Марафона во второй раз соберет любителей плавания на Капчагае

18.06.2018 09:33   679   0

1 июля на зоне отдыха Heaven Club на водохранилище Капчагай пройдет второй Заплыв Алматы Марафона. 200 любителей плавания и циклических видов спорта преодолеют в открытой воде дистанции 1 км, 2 км и 5 км.

«С прошлого года мы добавили новое соревнование в график мероприятий Алматы Марафона. Циклические виды спорта набирают все большую популярность и именно с целью подготовки спортсменов, в том числе, к триатлонным стартам, наша команда организует теперь и Заплыв. В 2017 году на старт вышло порядка 150 участников всех возрастов. В этом мы ждем еще больше спортсменов. Для пловцов создаются условия, отвечающие международным стандартам. Во-первых, это максимально ответственный подход к безопасности участников. Во-вторых, организованный трансфер из города и обратно. В-третьих, выбрана локация, отлично подходящая для проведения такого соревнования. И, конечно, мы не оставляем участников без приятных мелочей – каждый получит плавательную шапочку со своим стартовым номером и финишерскую медаль», - комментирует организационные процессы Заплыва Салтанат Казыбаева, директор Алматы Марафона.

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Заплыв Алматы Марафона – одно из немногих соревнований по плаванию в открытой воде в Казахстане. Он входит в международную серию заплывов Open Water World Tour. Победители Заплыва получают очки в рейтинговой системе OWWT, которые могут быть использованы для участия в мировом первенстве.

«Команда Алматы Марафона организует не только беговые соревнования, но также Заплывы на открытой воде и Велогонки. Так как плавание и беговые дистанции легкой атлетики являются циклическими видами спорта, то многие спортсмены стараются подключать упражнения из разных видов дисциплин, проработывая при этом все группы мышц. В таком случае они не привыкают к однотипным нагрузкам», - комментирует старший тренер Казахстана по плаванию на открытой воде Николай Загриценко. «По мнению некоторых экспертов, бег и плавание представляют собой одно из наиболее эффективных сочетаний упражнений. Для бегунов плавание – отличный способ снять нагрузку с суставов и обеспечить общее укрепление мышц. Пловцам же беговые тренировки позволяют укрепить связки суставов, развивая при этом мышцы всего тела. Если вы достаточно натренированы и вас не пугают дистанции Заплыва, то смело принимайте участие и добавьте в свою копилку еще и медаль плавательного соревнования».

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Регистрация участников уже открыта и продлится до 26 июня 2018 года или до достижения максимального общего числа участников – 200 человек.

Стартовый взнос:

Заплыв на 1 000 м – 7 500 тг,

Заплыв на 2 000 м – 7 500 тг,

Заплыв на 5 000 м – 10 000 тг.

Победители будут определены на каждой дистанции в четырех возрастных категориях: 18-34, 35-40, 41-50, 50+.

Фото almaty-marathon.kz

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