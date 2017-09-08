Запущен проект «Общественная оценка» для школьных учебников

На портале «Общественная оценка» размещены учебники для 3, 6, 8 классов, проходящие в данное время государственную экспертизу.

Республиканский научно-практический центр «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан сообщает, что на портале «Общественная оценка» размещены учебники для 3, 6, 8 классов, проходящие в данное время государственную экспертизу.



Получить доступ к учебникам возможно через баннер «Общественная оценка качества учебников», размещенный на сайте Республиканского научно-практического центра «Учебник» (www.okulyk-edu.kz).

Данный портал создан в целях учета мнений и предложений широкой родительской и педагогической общественности по качеству учебной литературы.



Посетители сайта могут оставить свои комментарии, замечания и предложения, направленные на улучшение их качества и содержания.



Республиканский научно-практический центр «Учебник» (далее Центр) создан Постановлением Правительства РК от 29 апреля 2005 года №405.

Целью деятельности Центра является содействие обеспечению качества образования через оценивание содержания образования и экспертизу учебников и учебно-методических комплексов.

Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК №1134 от 28 августа 2015 года РГКП «Республиканский научно-практический центр «Учебник», в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке» прошел аккредитацию в качестве субъекта научной и научной-технической деятельности. Данное свидетельство предоставляется для принятия участия в различных конкурсах научной и научной-технической деятельности за счет средств государственного бюджета Республики Казахстан.

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