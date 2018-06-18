Зависимость от видеоигр официально признали психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения включила «игровое расстройство» (gaming disorder) в обновлённый список Международной классификации болезней. Заболеванию присвоили код 6C51.

В описании указано поведение, которое говорит о наличии у больного подобного отклонения.

- Больной не контролирует время, которое проводит за играми (частоту и интенсивность игровых сеансов, их продолжительность).

- Больной выделяет геймингу наивысший приоритет по сравнению с другими жизненными интересами и видами ежедневной активности.

- Больной не прекращает играть, несмотря на возникновение негативных последствий от гейминга.

На сайте организации здравоохранения говорится, что игровое расстройство может носить долгосрочный или эпизодический характер. Внесение болезни в список ВОЗ означает, что теперь люди с подобным недугом смогут получать полноценное лечение. В Великобритании планируется бесплатно оказывать помощь всем детям страдающим от расстройства.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, многие врачи сходятся во мнении, что видеоигровая зависимость — это реальная проблема, к которой нужен комплексный подход.

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Добавление болезни в официальный список не только позволит оказывать медицинскую помощь на высоком уровне, но и откроет перспективы для более полных и глубоких исследований расстройства.