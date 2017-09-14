Здание стоимостью 171 млн тенге конфисковали у осужденного Майлыбаева

Здание в Астане, принадлежащее осужденному за разглашение госсекретов экс-заместителю руководителя Администрации президента РК Баглану Майлыбаеву, конфисковали в пользу государства.

По информации Департамента государственного имущества и приватизации Астаны, имущество оценили в более чем 170 млн тенге, пишет Today.kz.

Площадь здания составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.

«Согласно приговору по уголовному делу Есильского районного суда №2 Астаны от 13 июня 2017 года в отношении Майлыбаева Баглана Асаубаевича, департаментом принято на учет административное здание по адресу: Астана, улица Шакена Айманова, дом №6 общей площадью 1554,9 квадратных метра», - сообщили в Департаменте государственного имущества и приватизации Астаны.

В ведомстве отметили, что, согласно законодательству, перед продажей имущество должно быть предложено государственным юридическим лицам.

«Согласно пункту 4 Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества, либо на основании решения о передаче имущества государству, утвержденного приказом министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227, имущество, включаемое в реестр, до его продажи подлежит предложению государственным юридическим лицам, в том числе субъектам социальных услуг, посредством веб-портала, для передачи на их баланс, за исключением имущества, подлежащего уничтожению», - говорится в сообщении департамента.

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Отметим, 5 сентября текущего года по оценочной стоимости 171 550 000 тенге на портале www.gosreestr.kz состоялся торг на здание. Сейчас проходит процесс передачи здания государственному органу.

Напомним, 12 января 2017 года заместитель руководителя Администрации президента РК Баглан Майлыбаев указом Нурсултана Назарбаева был освобожден от занимаемой должности. 16 января он был арестован, 13 июня - приговорен к 5 годам лишения свободы по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов» УК РК.