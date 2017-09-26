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Жилстройсбербанк создал портал для прозрачности распределения квартир

26.09.2017 14:33   223   0

В Алматы презентовали новый онлайн-сервис Жилстройсбербанка – портал недвижимости Baspana.kz.

Как сообщается, портал создан для удобства выбора и прозрачности при распределении жилья. Новый портал объединяет клиентов, строительные компании и госорганы на одной платформе в единой базе данных, сообщает пресс-служба Жилстройсбербанка РК.

Как сообщила председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова, на портале вкладчики смогут выбрать интересующий их строительный объект, подать заявку на участие в госпрограмме, пройти процедуру распределения жилья и выбрать понравившуюся квартиру.

«Весь процесс от начала до конца реализации квадратных метров будет открытым и прозрачным», - сказала Ляззат Ибрагимова.

Она также отметила, что портал позволяет вкладчику «забронировать» понравившуюся квартиру, которую он планирует приобрести по госпрограмме.

Стоит отметить, пользователи интернет-банкинга  ЖССБ автоматически становятся пользователями Baspana.kz. Войти на портал они могут, используя учётные данные интернет-банкинга.

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Кроме того, частным застройщикам портал недвижимости позволит удалённо подавать заявки в Жилстросбербанк на реализацию среди вкладчиков ЖССБ строящегося/построенного ими жилья.

Вкладчики при этом сами будут решать, интересен ли им тот или иной объект частного застройщика. Благодаря этому застройщик получит оперативную информацию о предпочтениях своих потенциальных клиентов. И если спрос на его объект недостаточный, у застройщика есть возможность улучшить условия реализации.

В ЖССБ пояснили, что в настоящий момент, чтобы зайти на сайт, адрес необходимо набирать кириллицей – баспана.kz. Переход на доменное имя baspana.kz будет произведён в ближайшее время.

  • Источник:
  • пресс-служба ЖССБ
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