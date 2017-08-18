Зимой казахстанцы едят шоколад, а летом - карамельки

Люди отдают предпочтение тем или иным сладостям в зависимости от погодных условий и экономического благосостояния, считают кондитеры.

«Казахстанцы едят примерно 18-20 кг сладкого в год, но в зависимости от благосостояния меняется ассортимент. Когда плохо живут, едят больше печенья и карамелек, когда хорошо – шоколад и шоколадные конфеты. Мало того, мы можем даже погоду отслеживать по продажам на филиалах – если продажи упали, значит жарко, если врастут – стало прохладнее или пошел дождик. К тому же есть и сезонность – летом лучше идут карамель и печенье, зимой – шоколад и вафли, как медведи, запасаются (смеется)», - поделился президент ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казахстана» Алихан Талгатбек.

Кроме того, президент ассоциации отмечает, что казахстанцы тратят на кондитерские изделия в два раза больше, чем на хлеб.

«Население тратит достаточно большие деньги на кондитерские продукты– в среднем 9 880 тенге в год тратит один человек. В то время как на подсолнечное масло – 6 000 тенге, на сахар – 4 700 тенге, на хлеб - 4 298 тенге. Люди тратят на кондитерку в два раза больше, чем на хлеб! Это действительно, важный продукт для населения, несмотря на то, что он не является жизненно необходимым, а скорее, выступает как продукт роскоши», - отметил он.