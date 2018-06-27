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Жители Астаны считают повышение тарифов на проезд необоснованным из-за плохого сервиса

27.06.2018 15:30   919   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

В городе всего шесть специализированных касс по продаже транспортных карточек, но работают они в те же часы, что и большинство горожан. Недостаточно и автоматов для пополнения в случае введения дифференцированного тарифа и, как следствие, возросшего спроса на карты. Такое мнение озвучил сегодня в ходе Общественных слушаний по изменению тарифа на проезд в общественном транспорте в г. Астана член общественного совета Марат Мустафин.

По его словам, он в составе рабочей группы в течение нескольких недель ездил по маршрутам автобусов, провел собственный анализ по вопросу дифференцированного тарифа и работы общественного транспорта.

«Много нареканий на сервис: пассажиры недовольны грубостью кондукторов, большими интервалами движения на многих маршрутах, переполненными в часы пик автобусами, старыми автобусами, на некоторых не работают кондиционеры. Пользователи утверждают, что через приложение Astrobus видно, что некоторые маршруты обслуживает всего три-четыре автобуса. Частые нарекания на работу информационных табло на остановках – участились случаи некорректного отображения информации или оно вовсе не работает. Пользователи считают, что при таком уровне сервиса повышение оплаты за проезд необоснованно», - сказал он.

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В этой части он сообщил, что требуется качественная пиар-компания проводимой работе.

Его коллега, член общественного совета Толеген Куанышев, предложил установить в автобусном бизнесе ключевые показатели эффективной работы того или иного автопарка или конкретного маршрута.

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«Управление транспорта города могло бы в конце каждого месяца подводить итоги работы по обслуживанию населения автобусными парками, и если они соответствуют установленным показателям, скажем, своевременное выполнение графика передвижения, отсутствие жалоб от пассажиров, отсутствие случаев непредоставления проездных билетов и так далее, то продлевается оплата пассажиров по повышенным тарифам. Но если они работают спустя рукава, то извините, по минимальному расчетному тарифу. Здесь мы тоже должны каким-то образом подходить дифференцированно. Появляется конкуренция и стимул для улучшения сервиса и качества предоставляемых услуг», - сказал он.

Он также предложил для снижения доли расходов на топливо и закуп запчастей решить вопрос централизованной закупки ГСМ и запчастей для автопарков города, а также создания Центрального единого ремонтного бюро городских автобусов, с заключением Управлением транспорта прямых контрактов с производителями запасных частей к автобусам соответствующих фирм по себестоимости.

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ФОТО: Sonia Bonet / Shutterstock.com

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