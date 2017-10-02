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Жители ЮКО получат электронные паспорта здоровья

02.10.2017 20:00   605   0

В ЮКО внедряется комплексная медицинская информационная система, передает корреспондент Kursiv.kz  со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Как сообщили в пресс-службе, для реализации новой медицинской информационной системы было приобретено 8582 единицы компьютерной техники.

«До конца 2017 года все медицинские организации области будут компьютеризированы на 100%. Единый сервер свяжет их между собой для электронного обмена информацией о каждом обратившемся пациенте», - сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев в ходе ознакомления рабочей группы во главе с Бакытжаном Сагинтаевым с работой областного перинатального центра №4.

Мукан Егизбаев отметил, что благодаря данной системе, бумажный документооборот будет сведен до минимума. А это, по его словам, позволит значительно сократить ненужное «хождение» пациентов между медицинскими организациями.

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Таким образом, население области первыми в республике получат электронные паспорта здоровья.

«В целях обеспечения медицинских организаций области комплексной медицинской информационной системой, утвержден план мероприятий, состоящий из двух этапов, в рамках которого проводятся соответствующие работы», - отмечается в сообщении пресс-службы.

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Так, в соответствии с первым этапом, с начала года в 35-ти амбулаторно-поликлинических организациях установлена медицинская информационная система. В соответствии со вторым этапом, медицинскую информационную систему до конца года планируется установить еще в 68 медицинских организациях.

Премьер-министр РК поручил до конца 2017 года завершить работы по приведению услуг скорой медицинской помощи в соответствие с международными стандартами.

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