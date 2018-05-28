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Жомарта Ертаева и Бахыт Ибрагима подозревают в хищениях средств Bank RBK

28.05.2018 18:10   454   0

Антикоррупционная служба РК расследует уголовное дело по факту хищения денежных средств АО «Bank RBK» в особо крупном размере. Подозреваемыми по делу признаны Жомарт Ертаев (экс-советник председателя правления банка) и Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим, передает Zakon.kz.

Как отметили в антикоррупционной службе, в ходе предварительного следствия добыто достаточно доказательств, позволивших квалифицировать их преступные деяния по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере).

«Поскольку Ертаев и Ибрагим скрывались от органа следствия за рубежом, судом они были объявлены в международный розыск с избранием меры пресечения в виде «содержания под стражей», - отметили в АДГСПК РК.

Бахыт Ибрагим был задержан в городе Франкфурт-на-Майне Федеративной Республики Германии 23 апреля, Ертаев - 8 мая в Москве. Генеральной прокуратурой в компетентные органы России и Германии направлены запросы об их экстрадиции в Республику Казахстан.

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Жомарт Ертаев был задержан в Москве.

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Отметим, ранее Жомарт Ертаев объяснил, почему сменил гражданство. По его словам, он переехал в Москву три года назад для работы над строительством телекоммуникационной магистрали из Китая в Западную Сибирь. Находясь в РФ, он начал оформлять российское гражданство и принял решение об отказе от казахстанского.

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«Мною было подано заявление о получении временного вида на жительство, а затем в установленных законом сроках было подано прошение гражданства РФ. Также, соблюдая закон, мне пришлось принять решение о выходе из гражданства Республики Казахстан в связи с тем, что двойное гражданство запрещено», - отмечал экс-советник председателя правления банка.

Его обвиняют в том, что он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Жомарт Ертаев полностью отрицает свою вину.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
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  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
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  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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