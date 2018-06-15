Жомарту Ертаеву продлили домашний арест на полгода

Пресненский районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева до ноября 2018 года.

Таким образом, суд подтвердил, что для изучения фактов и обстоятельств дела и претензий к предпринимателю со стороны правоохранительных органов Казахстана, достаточно наблюдения инспектора дома в Москве.

«Мы удовлетворены решением Пресненского суда. Прежде чем вынести такое решение, суд ознакомился с предъявляемыми обвинениями со стороны правоохранительных органов Казахстана, которые выглядят нелепо... Мы благодарны российской правоохранительной системе, что она позволила Жомарту Ертаеву ждать выяснения обстоятельств в комфортных условиях, не ущемляющих человеческое достоинство», - заявил адвокат Ертаева Алексей Петров.

Напомним, что ранее Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства и попросил статус беженца в России,

Бизнесмен был задержан 8 мая недалеко от «Москва-Сити». 11 мая пресненский суд столицы отказался заключать его в СИЗО и отправил под домашний арест в московской квартире бизнесмена сроком на 40 дней. Дело в отношении казахстанского бизнесмена было возбуждено в марте 2018 года по части 4 статьи 177 УК РК (мошенничество). Жомарт Ертаев был объявлен в международный розыск. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Бюро по правам человека призвало прекратить блокировку соцсетей в РК

Фото: открытые источники