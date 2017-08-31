Ахмед Местоев назначен советником Управления делами Президента РК, передает пресс-служба УДП РК.

Местоев Ахмед Якубович родился 15 июня 1949 года.

В 1969-1996 годах проработал в системе Казпотребсоюза, занимал должности от специалиста до заместителя председателя правления организации. В 1996-2002 годах - торговый представитель Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации (Женева). В 2002-2010 годах - торговый представитель Казахстана в России, с ноября 2010 года - заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан – руководитель представительства Управления делами Президента Республики Казахстан в Алматы.

С октября 2012 года работал торговым представителем Казахстана в России.