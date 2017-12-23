Ахметжан Есимов назначен главой правления Фонда «Самрук-Казына»

Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда «Самрук-Казына», сообщается на сайте главы Правительства РК.
По поручению Нурсултана Назарбаева премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО «ФНБ «Самрук-Казына» нового председателя правления - Ахметжана Есимова.
Премьер-министр отметил заслуги Ахметжана Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач. За короткий период времени Ахметжан Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».
«Перед Фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации», - отметил Бакытжан Сагинтаев.
Он пожелал успехов новому председателю правления и коллективу Фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных президентом страны целей и задач.
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