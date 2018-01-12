Айдар Махметов покинул фонд «Самрук-Казына»

Директор департамента по связям с общественностью Айдар Махметов ушел из АО «ФНБ «Самрук-Казына». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вот и подошёл срок моей работы в Фонде «Самрук-Казына». Сегодня - последний день. Ровно 6 лет. Самое долгое мое пребывание на одной позиции. И самый интересный период моей профессиональной жизни. Было реализовано большое количество интересных и важных проектов. Состоялись встречи и знакомства с интереснейшими людьми во многих странах света», - написал Айдар Махметов.

Он также отметил, что в настоящий момент времени у него уже есть предложения по дальнейшей работе.

«Сейчас хотелось бы отдохнуть пару недель. Уже есть пара предложений по дальнейшей работе, в том числе и из-за рубежа. Надо будет сесть, проанализировать, все взвесить и решить. Пора двигаться дальше», - поделился Айдар Махметов.

Он пожелал новому руководителю АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжану Есимову плодотворной работы.

«Уверен, что такому маститому руководителю с огромным опытом работы на самых важных участках государственного значения все по плечу», - написал Айдар Махметов.

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Напомним, Айдар Махметов занимал должность директора департамента по связям с общественность в ФНБ с 13 февраля 2012 года. В 2013 -2015 годах был генеральным менеджером, позже - членом попечительского совета президентского профессионального спортивного клуба «Астана».