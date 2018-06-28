Алимухаммед Куттумуратулы назначен акимом Атырау

Алимухаммед Куттумуратулы назначен акимом города Атырау. Он заменил на посту Серика Шапкенова, перешедшего на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата кандидатуру нового акима города.

Как рассказал глава региона, Алимухаммед Куттумуратулы имеет большой трудовой стаж, успешно работал на руководящих должностях в самых разных сферах, его кандидатура была выдвинута после согласования с Администрацией Президента Республики Казахстан. Депутаты поддержали кандидатуру нового акима, отметив, что знают его как хорошего и сильного управленца.

В ходе собрания городского актива глава региона поблагодарил Серика Шапкенова за проделанную работу, а также дал ряд конкретных поручений новому градоначальнику.

Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования – по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», а также является магистрантом программы MPA (Master of Public Administration) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет большой опыт работы на государственной службе и в частном секторе.

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Начинал трудовую деятельность в коммерческих структурах:

С 2008 по 2012 год занимал различные должности в системе местных исполнительных органов.

С 2012 по 2016 год занимал должности заместителя акима г. Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.

В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области, где и трудился по настоящее время.

Фото: Atyrau.gov.kz