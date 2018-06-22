Алипбек Усербаев назначен акимом города Туркестан

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев представил общественности акима города Туркестан. Им стал Алипбек Усербаев. Об этом сообщает пресс-служба областного акимата.

Алипбек Усербаев в разные годы занимал должности заместителя акима городов Кентау и Туркестан. Был акимом города Туркестан, а также руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

Напомним, Нурсултан Назарбаев 19 июня постановил перенести административный центр Южно-Казахстанской области из Шымкента в город Туркестан, а Южно-Казахстанскую область переименовать в Туркестанскую.

Фото: Otyrar.kz