Алипбек Усербаев назначен акимом города Туркестан

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев представил общественности акима города Туркестан. Им стал Алипбек Усербаев. Об этом сообщает пресс-служба областного акимата.
Алипбек Усербаев в разные годы занимал должности заместителя акима городов Кентау и Туркестан. Был акимом города Туркестан, а также руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.
Напомним, Нурсултан Назарбаев 19 июня постановил перенести административный центр Южно-Казахстанской области из Шымкента в город Туркестан, а Южно-Казахстанскую область переименовать в Туркестанскую.
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