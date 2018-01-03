Асхат Оралов возглавил Департамент молодежной политики МДРГО

Оралов Асхат Раздыкович назначен директором Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года в городе Аксу Павлодарской области.

Имеет высшее образование по специальности «Переводческое дело», а также имеет степени магистра и доктора PhD по специальности «Международные отношения».

С февраля 2010 года по апрель 2014 года – занимал руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» города Астаны. С декабря 2011 года по сентябрь 2012 года - главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. С июня 2013 года по апрель 2014 года - старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

С мая 2014 года по декабрь 2016 года – первый заместитель Председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан» города Астаны.

В марте 2016 года был избран депутатом VI созыва маслихата города Астаны. До нынешнего назначения работал руководителем Управления по вопросам молодежной политики города Астаны.