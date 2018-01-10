Аскара Мырзахметова назначили акимом Жамбылской области

Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович назначен акимом Жамбылской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности акима Жамбылской области в связи с переходом на другую работу.
Аскар Мырзахметов родился 1 октября 1962 года. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. По образованию — зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук. Работал научным работником в системе Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.
Трудовой стаж:
- В 1991—1995 гг. — вице-президент акционерного общества «Республиканская строительная биржа «Казахстан» (президент — Сауат Мынбаев, другие вице-президенты — Зейнулла Какимжанов и Асия Сыргабекова), председатель правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, компании «Электронный магазин»;
- Генеральный директор инвестиционной фирмы «Tasmo» (1995—1996);
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- Генеральный директор АО «Агро-лизинг» (1996—1999);
- Внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан (1997—1999);
- Председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (03.1999—08.1999);
- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (08.1999—06.2002);
- В период с 1999 по 2002 годы Аскар Мырзахметов возглавлял совет директоров, являлся членом советом директором «Продкорпорации»;
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- С июня 2002 года — первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан. Указом Президента Казахстана от 25 августа 2005 года назначен министром сельского хозяйства;
- 26 апреля 2006 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, в данной должности проработал до 18 сентября 2007 года;
- С сентября 2007 по март 2009 года — руководитель АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Онтүстік» (город Шымкент, Южно-Казахстанская область);
- 4 марта 2009 года назначен акимом Южно-Казахстанской области. 8 августа 2015 года освобожден от должности акима ЮКО и назначен первым заместителем Председателя партии «Нур Отан»;
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- 6 мая 2016 года назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
- 14 июня 2016 года назначен заместителем Премьер-Министра и возглавил комиссию по земельным реформам, сохранив за собой и должность министра сельского хозяйства;
- 15 декабря 2017 года освобожден от должности министра сельского хозяйства и вице-премьера.