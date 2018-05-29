Асылжан Мамытбеков вернулся в Министерство сельского хозяйства

За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

Цитата дня

Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.

Чхве Сон Хи

Замминистра иностранных дел КНДР