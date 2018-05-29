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Асылжан Мамытбеков вернулся в Министерство сельского хозяйства

29.05.2018 20:52   778   0

По распоряжению президента РК Нурсултана Назарбаева экс-глава Министерства сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков назначен ответственным секретарем ведомства, сообщает пресс-служба Акорды.

Асылжан Сарыбаевич Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года в Чимкенте.

Трудовой стаж:

- Младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (1992-1998);

- Заместитель Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, заместитель директора Департамента финансов Костанайской области (1998-09.2000);

- Начальник Костанайского областного управления Казначейства (09.2000-22.12.2003);

- Заместитель Акима Костанайской области (22.12.2003-13.04.2004);

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- Заместитель Акима города Астаны (13.04.2004-28.09.2006);

- Заместитель Акима Южно-Казахстанской области (28.09.2006-09.2007);

- Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008);

- Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (11.2008-2011);

Данияр Вагапов назначен завотделом администрации президента

- Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 04.2011; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015-06.05.2016);

- Председатель Мясного союза Казахстана (с 01.2018).

 

 

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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