Асылжан Мамытбеков вернулся в Министерство сельского хозяйства

По распоряжению президента РК Нурсултана Назарбаева экс-глава Министерства сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков назначен ответственным секретарем ведомства, сообщает пресс-служба Акорды.
Асылжан Сарыбаевич Мамытбеков родился 17 сентября 1968 года в Чимкенте.
Трудовой стаж:
- Младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (1992-1998);
- Заместитель Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, заместитель директора Департамента финансов Костанайской области (1998-09.2000);
- Начальник Костанайского областного управления Казначейства (09.2000-22.12.2003);
- Заместитель Акима Костанайской области (22.12.2003-13.04.2004);
- Заместитель Акима города Астаны (13.04.2004-28.09.2006);
- Заместитель Акима Южно-Казахстанской области (28.09.2006-09.2007);
- Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008);
- Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (11.2008-2011);
Данияр Вагапов назначен завотделом администрации президента
- Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 04.2011; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015-06.05.2016);
- Председатель Мясного союза Казахстана (с 01.2018).