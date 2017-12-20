Бахытжан Найзабеков назначен замдиректора Службы внешней разведки РК

Распоряжением президента РК Найзабеков Бахытжан Еренсизович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

Служба внешней разведки Республики Казахстан — «Сырбар» — непосредственно подчинённый президенту Казахстана специальный государственный орган, являющийся составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета Республики Казахстан.

Образована указом президента от 17 февраля 2009 года после расформирования службы «Барлау», которая была полностью преобразована и модернизирована. Служба внешней разведки Казахстана является наиболее засекреченной и полностью компетентной структурой в системе безопасности Казахстана

Положением о Службе внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» сформулированы следующие задачи:

- добывание разведывательной информации в интересах Республики Казахстан;

- обеспечение Президента Республики Казахстан, Правительства и государственных органов Республики Казахстан разведывательной информацией и аналитическими оценками в политической, финансово-экономической, военно-политической, научно-технической, гуманитарной и экологической областях;

Кадровые изменения произошли в Центризбиркоме Казахстана

- содействие экономическому развитию и научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности Республики Казахстан;

- участие в разработке и создании условий, способствующих реализации государственной политики в области национальной безопасности;

- реализация мер, направленных на недопущение реального и потенциального ущерба национальным интересам и безопасности Республики Казахстан, её организациям, учреждениям и гражданам со стороны специальных служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, террористических и экстремистских организаций за рубежом;

- в пределах установленной компетенции участие в обеспечении безопасности загранучреждений Республики Казахстан и их персонала;

- координация деятельности других органов внешней разведки;

- иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.

На сегодняшний день СВР «Сырбар» возглавляет генерал-майор Байжанов Габит Жакыпбаевич. Он был назначен на должность в 2015 году.