Берик Бейсенгалиев покинул совет директоров КазМунайГаза

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" уведомило KASE о решении единственного акционера об изменении в составе совета директоров компании, согласно которому были прекращены полномочия члена совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Берика Бейсенгалиева.

В настоящее время Берик Бейсенгалиев является управляющим директором по оптимизации активов АО «Самрук-Қазына». В совете директоров КМГ Бейсенгалиев находился с февраля 2016 года.

Решения об изменении состава органа акционерного общества было принято правлением АО «Самрук-Казына» 4 октября 2017 года.

В то же время, Адамас Илькявичус был избран членом совета директоров КМГ.

Состав совета директоров НК «КМГ» с учетом внесенных изменений выглядит следующим образом:

Кристофер Джон Уолтон — председатель совета директоров, независимый директор;

Мынбаев Сауат Мухаметбаевич — председатель правления;

Стивен Джеймс Уайт — независимый директор;

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — независимый директор;

Грюал Балжит Каур — представитель АО «Самрук-Казына»;

Б. Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова из-за ситуации на рынке ГСМ

Карабалин Узакбай Сулейменович — представитель АО «Самрук-Казына»;

Илькявичус Адамас — представитель АО «Самрук-Казына».