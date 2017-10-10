Валюта нал
USD 342.70 342.50
RUB 5.87 5.89
EUR 401.80 401.95
Валюта бирж
USD/KZT
341.97
+0.005%
EUR/KZT
401.58
+0.002%
RUB/KZT
5.86
+0.015%
EUR/USD
401.58
+0.002%
EUR/CHF
401.58
+0.002%
EUR/JPY
401.58
+0.002%
GBP/USD
449.59
-0.002%
USD/CHF
341.97
+0.005%
USD/JPY
341.97
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.97 401.58 5.86
+0.005% +0.002% +0.015%
Рынки
Нефть Brent
55.85
+0.001%
Нефть WTI
49.6
+0.000%
Золото
1288.8
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.000%
Жилье Астана
933
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.85 49.6 1288.8
+0.001% +0.000% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Берик Бейсенгалиев покинул совет директоров КазМунайГаза

10.10.2017 11:33   758   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" уведомило KASE о решении единственного акционера об изменении в составе совета директоров компании, согласно которому были прекращены полномочия члена совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Берика Бейсенгалиева.

В настоящее время Берик Бейсенгалиев является управляющим директором по оптимизации активов АО «Самрук-Қазына». В совете директоров КМГ Бейсенгалиев находился с февраля 2016 года.

Решения об изменении состава органа акционерного общества было принято правлением АО «Самрук-Казына» 4 октября 2017 года.

В то же время, Адамас Илькявичус был избран членом совета директоров КМГ.

Состав совета директоров НК «КМГ» с учетом внесенных изменений выглядит следующим образом:

Кристофер Джон Уолтон — председатель совета директоров, независимый директор;

Б. Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова из-за ситуации на рынке ГСМ...
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во вторник принял решение об увольнении вице-министра энергетики Казахстана Асета Магауова и заместителя...

Мынбаев Сауат Мухаметбаевич — председатель правления;

Стивен Джеймс Уайт — независимый директор;

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — независимый директор;

Грюал Балжит Каур — представитель АО «Самрук-Казына»;

Б. Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова из-за ситуации на рынке ГСМ

Карабалин Узакбай Сулейменович — представитель АО «Самрук-Казына»;

Илькявичус Адамас — представитель АО «Самрук-Казына».

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    4

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    1

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    1

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    1

Цифра дня
2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное