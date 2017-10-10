Берик Бейсенгалиев покинул совет директоров КазМунайГаза

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" уведомило KASE о решении единственного акционера об изменении в составе совета директоров компании, согласно которому были прекращены полномочия члена совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Берика Бейсенгалиева.
В настоящее время Берик Бейсенгалиев является управляющим директором по оптимизации активов АО «Самрук-Қазына». В совете директоров КМГ Бейсенгалиев находился с февраля 2016 года.
Решения об изменении состава органа акционерного общества было принято правлением АО «Самрук-Казына» 4 октября 2017 года.
В то же время, Адамас Илькявичус был избран членом совета директоров КМГ.
Состав совета директоров НК «КМГ» с учетом внесенных изменений выглядит следующим образом:
Кристофер Джон Уолтон — председатель совета директоров, независимый директор;
Мынбаев Сауат Мухаметбаевич — председатель правления;
Стивен Джеймс Уайт — независимый директор;
Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — независимый директор;
Грюал Балжит Каур — представитель АО «Самрук-Казына»;
Б. Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова из-за ситуации на рынке ГСМ
Карабалин Узакбай Сулейменович — представитель АО «Самрук-Казына»;
Илькявичус Адамас — представитель АО «Самрук-Казына».