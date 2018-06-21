Берик Курмангали назначен новым руководителем управления внутренней политики Жамбылской области

За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?

Цитата дня

Честно говоря, я не думаю, что президент Назарбаев будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году, потому что он очень мудрый человек, абсолютно рационален, и я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева

Касым - Жомарт Токаев

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан