Бибугуль Нусипжанова освобождена от должности ректора Казахской национальной академии искусств

Нусипжанова Бибигуль Нургалиевна освобождена от должности ректора Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова, сообщает пресс-служба Акорды.
Бибигуль Нусипжанова родилась 8 августа в 1963 году.
Трудовой стаж:
С 1984 - 1988 годы работала педагогом в Детской музыкальной школе №1 им. А.Кашаубаева;
С 1989 - 1998 года – преподаватель кафедр: Методика музыкального воспитания, Музыкальные инструменты, Методика музыкального воспитания и теория музыки, КазПИ имени Абая;
С 1998 - 2001 годы снова работала педагогом в Детской музыкальной школе №1 им. А.Кашаубаева;
С 2001 – 2009 годы работала преподавателем и деканом в КазНАИ им. Т.К.Жургенова;
С 2014 - 2018 годы занимала должность ректора Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова.