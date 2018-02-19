Валюта нал
USD 328.50 328.10
RUB 5.64 5.68
EUR 402.00 403.20
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Болат Такенов назначен руководителем управления строительства Алматинской области

19.02.2018 14:22   513   0

Болат Такенов назначен руководителем управления строительства Алматинской области, сообщила пресс-служба акимата.  

Как отмечается в распространенном релизе, распоряжением акима Алматинской области Темирлан Бектасов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. И на его место назначен Болат Такенов.

Такенов Болат Долдаевич родился в 1958 году. 

Трудовой стаж:
С 1980 по 1990 год — мастер участка, прораб СМУ «Заводстрой», главный инженер, начальник СМУ «Горстрой», треста «Талдыкурганпромстрой».
С 1990 по 1992 год — первый заместитель председателя Талды-Курганского горисполкома, заместитель главы городской администрации.
С 1992 по 1995 год — президент компании «Алатау-Холдинг».
С 1995 по 2001 год — генеральный директор Фонда областного регулирования экономического согласия («ФОРЭС»).
С 2001 по 2005 год — заместитель акима Алматинской области.
С 2005 по 2008 год — президент АО «Международный центр приграничного сотрудничества«Хоргос».
С 2008 года — заместитель акима Алматинской области; советник акима Алматинской области.
С 2012 по 2018 год — председатель правления АО «Алатау» по развитию Алматинской области; советник акима Алматинской области.

Галымжан Таджияков избран членом совета директоров «Даму»...
По итогам очного заседания правления АО «НУХ «Байтерек» членом совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «...

Галымжан Таджияков избран членом совета директоров «Даму»

  • Источник:
  • пресс-служба акимата Алматинской олбласти
Высказать свое мнение
Вопрос дня
9 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев устроил публичную «порку» всему текущему кабинету министров. Как вы думаете, какие последствия это будет иметь в будущем?
  • 1. Уволят еще пару-тройку министров

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше

  • 5. Ничего не изменится

  • 1. Уволят еще пару-тройку министров
    134

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года
    47

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра
    88

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше
    43

  • 5. Ничего не изменится
    512

Цифра дня
70
миллионов тенге
потратили алматинцы на престижные номера для авто
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное