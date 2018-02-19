Болат Такенов назначен руководителем управления строительства Алматинской области, сообщила пресс-служба акимата.

Как отмечается в распространенном релизе, распоряжением акима Алматинской области Темирлан Бектасов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. И на его место назначен Болат Такенов.

Такенов Болат Долдаевич родился в 1958 году.

Трудовой стаж:

С 1980 по 1990 год — мастер участка, прораб СМУ «Заводстрой», главный инженер, начальник СМУ «Горстрой», треста «Талдыкурганпромстрой».

С 1990 по 1992 год — первый заместитель председателя Талды-Курганского горисполкома, заместитель главы городской администрации.

С 1992 по 1995 год — президент компании «Алатау-Холдинг».

С 1995 по 2001 год — генеральный директор Фонда областного регулирования экономического согласия («ФОРЭС»).

С 2001 по 2005 год — заместитель акима Алматинской области.

С 2005 по 2008 год — президент АО «Международный центр приграничного сотрудничества«Хоргос».

С 2008 года — заместитель акима Алматинской области; советник акима Алматинской области.

С 2012 по 2018 год — председатель правления АО «Алатау» по развитию Алматинской области; советник акима Алматинской области.

Галымжан Таджияков избран членом совета директоров «Даму»