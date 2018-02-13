Бывший министр культуры и информации стал мажилисменом

Сегодня в Астане состоялось заседание ЦИК РК по регистрации депутата Мажилиса Парламента РК, назначенного постановлением бюро политсовета партии «Нұр Отан», сообщает пресс-служба ЦИК РК.

«Принято постановление ЦИК о регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мынбай Дархана Камзабекулы. Д. Мынбаю были вручены удостоверение и нагрудной знак депутата Мажилиса Парламента РК», - говорится в сообщении.

В соответствии с Конституционным законом РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» после регистрации избранный депутат приступает к своим полномочиям.

Мынбай Дархан Камзабекулы родился 26 января в 1962 году.

Трудовой стаж:

- рабочий совхоза (1978);

- редактор, старший редактор, старший литературный контрольный редактор КазТАГ (1985-1990);

- старший консультант, старший референт Верховного Совета Республики Казахстан (1990-1994);

- главный редактор республиканской газеты «Оркен-Горизонт» (1994-1996);

- вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1996-1997);

- заместитель акима Южно-Казахстанской области (12.1997-04.2002);

- начальник департамента по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области (04.2002-05.2004);

- аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (05.2004-09.2006);

- заместитель акима Южно-Казахстанской области по вопросам культуры и внутренней политики (2006-04.2008);

- вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (04.2008-11.2008);

- заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (28.11.2008-01.2012);

- министр культуры и информации Республики Казахстан (23.01.2012-01.2013);

- директор Национального музея Республики Казахстан (01.2013-03.2017);

- заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК (с 14.03.2017).

Назначен новый руководитель аппарата акима ВКО