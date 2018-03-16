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Даниал Ахметов избран президентом Федерации легкой атлетики Казахстана

16.03.2018 16:11   906   0

Аким ВКО Даниал Ахметов стал новым президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. Таково решение внеочередной конференции, состоявшейся сегодня в Астане, сообщает пресс-служба AFRK.

Напомним, возглавлявший республиканскую федерацию легкой атлетики Адильбек Джаксыбеков был в феврале избран президентом федерации футбола Казахстана.

Новым руководителем Федерации легкой атлетики стал Даниал Ахметов.

«Концептуально мы будем двигаться в нескольких основных направлениях. Будем развивать инфраструктуру. Начнем с регионов, где легкая атлетика получила наибольшее развитие в нашей стране. Другой ключевой вопрос - подготовка резерва. Я планирую встретиться с руководителями регионов, говорить с ними о создании специализированных отделений легкой атлетики, либо о создании спортивных школ. Потому что, если не будет массовости, не будет детей, то бесполезно говорить о будущем. Что касается спорта высших достижений, то в прошлом году в ВКО области был создан профессиональный клуб по легкой атлетике «Алтай атлетикс», с достойным финансированием и всеми условиями для роста мастерства. Это будет элитный клуб. Жесткие критерии должны быть и при формировании национальной сборной. А базой для нее должна стать сборная №2, в которую войдут молодые спортсмены, они являются резервом наших лидеров. Не менее важный вопрос - тренерские кадры. Любой талант может исчезнуть при низкой квалификации тренера», - отметил Даниал Ахметов.

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Он также поблагодарил всех, кто инициировал его новое назначение.

Отметим, Даниал Ахметов является акимом ВКО. В прошлом году он был избран в состав республиканской федерации легкой атлетики и возглавил областную федерацию. В этом регионе был создан первый профессиональный легкоатлетический клуб Alyay athletics.

Прежний руководитель федерации Адильбек Джаксыбеков продолжит принимать участие в ее работе в качестве члена исполкома.

  • Источник:
  • пресс-служба AFRK
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