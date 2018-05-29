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Данияр Вагапов назначен завотделом администрации президента

29.05.2018 07:40   386   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Данияра Вагапова заведующим государственно-правовым отделом администрации президента, сообщает Акорда.

При этом Вагапов освобожден от должности ответственного секретаря министерства национальной экономики.

Ответсекретарем Миннацэкономики назначен Арман Джумабеков.

Также распоряжениями президента Карашев Анарбек Бактыгазович освобожден от должности ответственного секретаря министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу,

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен ответственным секретарем министерства иностранных дел и освобожден от должности ответственного секретаря министерства сельского хозяйства.

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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    110

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    100

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    289

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    9

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Цитата дня
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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