Дархан Калетаев назначен министром общественного развития Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Дархана Калетаева министром общественного развития. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Калетаева Дархана Амановича министром общественного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан», - говорится в указе Нурсултана Назарбаева.

Дархан Калетаев родился 14 октября 1972 года. Окончил в 1994 году Восточно-Казахстанский государственный университет. В 1997 году окончил Национальную Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Свой трудовой путь Дархан Калетаев начал ведущим специалистом Комитета по языкам при Кабинете министров Республики Казахстан в 1995 году.

В разные годы работал заведующим социально-политическим отделом Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, заведующим Социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, заведующим Отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, управляющим директором «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

В Минфине РК назначен председатель Комитета внутреннего государственного аудита

До назначения Дархан Калетаев был министром по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН