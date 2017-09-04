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Дарига Назарбаева избрана председателем Комитета Сената по международным отношениям

04.09.2017 16:41   2484   0
В ходе пленарного заседания депутаты Сената Парламента РК единогласно избрали Даригу Назарбаеву председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.
 
Кандидатуру Назарбаевой предложил сенатор Дархан Калетаев. Ранее она также возглавляла этот комитет.
 
В ходе заседания были избраны председатели всех шести постоянных комитетов верхней палаты парламента. Председателем комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам стал Георгий Ким.
 
Комитет по финансам и бюджету возглавила Ольга Перепечина.
 
Председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству стал Аскар Бисенбаев.
 
Во главе Комитета по социально-культурному развитию и науке встала Бырганым Айтимова.
 
Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий возглавил Женис Нургалиев.
 
Ранее в ходе заседания Сената Парламента РК был избран уполномоченный по правам человека. Им вновь стал Аскар Шакиров. 
 
ФОТО: Reuters
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