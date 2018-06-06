Динара Щеглова назначена вице-министром информации и коммуникаций РК

Постановлением Правительства РК Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра информации и коммуникаций РК. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Динара Щеглова родилась в 1982 г. в городе Семей.

Трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала в коммерческих структурах.

В 2008–2009 гг. работала консультантом Представительства Всемирного банка в РК.

С 2011 по 2018 годы была главным менеджером, директором департамента сервисной модели информатизации, управляющим директором, советником председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде».

С января 2018 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде».