Дмитрий Голобурда назначен председателем Комитета по информационной безопасности МОАП РК

Дмитрия Голобурду назначили председателем Комитета по информационной безопасности МОАП РК.
«Постановлением Правительства РК Голобурда Дмитрий Васильевич освобожден от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК и приказом министра назначен на должность председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК», - сообщает Primeminister.kz.
Дмитрий Голобурда родился 17 июля 1973 года.
Трудовой стаж:
- Сотрудник научно-исследовательского института законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (06.1995-10.1995);
- Работал в системе обеспечения правительственной связи (10.1995-02.2009);
- Первый заместитель директора Республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» (02.2009-12.2012);
- заместитель директора Специальной информационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (12.2012-03.2014);
- Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации (04.2014-10.2014);
Рапиль Жошыбаев назначен руководителем Центра зеленых технологий
- Заместитель Председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016);
- И.о. Председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (07.2016-11.2016);
- Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (с 11.2016).