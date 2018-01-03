Ерболата Досаева исключили из Совета директоров БРК

Полномочия Ерболата Досаева досрочно прекращены в Совете директоров АО «Банк развития Казахстана», сообщается на сайте KASE.
Такое решение было принято единственным акционером 20 декабря.
«Совету директоров было рекомендовано избрать в качестве председателя Совета директоров Айдара Арифханова», - отмечается в сообщении.
Председателю правления БРК Болату Жамишеву было поручено принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.
Напомним, августе 2017 года Ерболат Досаев был назначен заместителем премьер-министра РК. Ранее он возглавлял АО НУХ «Байтерек».
Арифханов Айдар Абдразахович родился в Алматы 28 ноября в 1974 году.
Трудовой стаж:
- Главный специалист отдела программных и социальных займов Комитета по внешнему заимствованию Министерства финансов Республики Казахстан (1997-1998);
- Руководитель отделов - программных и социальных займов, реализации займов управления государственных внешних займов и государственных гарантий, руководитель Управления правительственных займов и государственных гарантий, заместитель директора Департамента государственного долга и кредитования Министерства финансов Республики Казахстан (03.1998-04.2004);
Асхат Оралов возглавил Департамент молодежной политики МДРГО
- Вице-министр финансов Республики Казахстан (04.2004-2006);
- Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (02.2006-11.2006);
Асхат Оралов возглавил Департамент молодежной политики МДРГО
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Избран председатель Консультационно-совещательного Совета «Правительства для граждан»
Ахметжан Есимов назначен главой правления Фонда «Самрук-Казына»
- Вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан (11.2006-05.2007);
- Советник Премьер-Министра Республики Казахстан (01.2009-03.2009);
- Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (03.2009-03.2010);
- Управляющий директор АО «Казахтелеком» (2010-2011);
- Заместитель Председателя Правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Казатомпром, Временно исполняющий обязанности Председателя Правления (31,03,2015) (05.2011-11.2015);
- Вице-министр национальной экономики РК (11.2015-01.2017);
- Заместитель Председателя АО НУХ «Байтерек» (01.2017-12.2017);
- Председатель АО НУХ «Байтерек» (с 12.2017).
Прочие должности:
- Председатель совета директоров АО «Реабилитационный фонд» (05.2004-05.2007);
- Председатель совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (11.2004-12.2006);
- Председатель совета директоров АО «Казахстанская ипотечная компания» (12.2004-02.2006);
- Член совета директоров АО «Казпочта» (09.2009-2011);
В АО «ҚазМунайГаз Өнімдері» назначен новый заместитель гендиректора компании
- Председатель Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (с 02.2017);
- Член Совета директоров АО ЭКСК «Казэкспорт Гарант» (с 18.04.2017);
- Член Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (с 11.05.2017).