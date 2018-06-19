Ержан Нукежанов назначен председателем комитета информации МИК РК

Ержан Нукежанов назначен Председателем комитета информации министерства информации и коммуникаций Казахстана (МИК РК), сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.
Ержан Нукежанов родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. По специальности - магистр истории.
Трудовую деятельность начал в 2002 году редактором-ведущим информационно-аналитической службы ЗАО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана».
В 2002-2009 годы работал в Международном институте современной политики, агентстве «Хабар», ОО «Республиканская политическая партия «Нур Отан», министерстве культуры и информации.
В 2009-2016 годы - эксперт, консультант, заведующий сектором пресс-службы президента Казахстана.
С июня 2016 года занимал должность заместителя руководителя аппарата мажилиса парламента.
Фото: Primeminister.kz