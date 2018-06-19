Ержан Нукежанов назначен председателем комитета информации МИК РК

4. Потому что не знают, как лечить людей

3. Потому что это слишком затратное мероприятие

4. Потому что не знают, как лечить людей

3. Потому что это слишком затратное мероприятие

Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?

Цитата дня

Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы

Нурсултан Назарбаев

президент Республики Казахстан