Габидулла Абдрахимов назначен акимом Шымкента

Президент РК Нурсултан Назарбаев назначил Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича акимом города Шымкент, сообщает пресс-служба Акорды.
Габидулла Абдрахимов родился 23 января 1975 года в селе Кирово Чимкентской области КазССР.
Трудовой стаж:
- Ассистент в Казахском Государственном Аграрном Университете (1996-1997);
- Главный специалист, начальник отдела, советник председателя Агентства РК по делам государственной службы (06.1999-06.2001);
- Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (06.2001-11.2003);
- Председатель Агентства РК по делам государственной службы (24.11.2003-14.10.2005);
- Первый заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (с 14.10.2005 - 14.01.2008),
- Председатель Агентства РК по делам государственной службы (14.01.2008-13.10.2008);
- Руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК (13.10.2008-02.02.2012);·
- Председатель Агентства РК по защите конкуренции (02.02.2012-01.2013);
- Заместитель Руководителя Администрации президента РК (01.2013-08.2015);
- Аким города Шымкент (08.2015-10.2017);
Назначен аким новой области в Казахстане
- Секретарь партии «Нұр Отан» (с 10.2017).
Фото: из открытых источников