Габидулла Абдрахимов назначен акимом Шымкента

За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?

Цитата дня

Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы

Нурсултан Назарбаев

президент Республики Казахстан